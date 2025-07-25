Подъезд жилого десятиэтажного дома в Саратове частично обрушился после взрыва

Подъезд жилого десятиэтажного дома в Саратове частично обрушился после взрываНа месте работают пожарно-спасательные подразделения
В подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома в Саратове прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС России.
ЧП произошло на улице Блинова. Сообщение о взрыве было получено дежурным в 12:12 (11:12 мск). На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Telegram-канал Mash пишет, что рухнули по меньшей мере четыре этажа. Под завалами могут быть люди. Повреждения получили более 30 квартир. Отмечается, что часть дома обрушилась на прохожих, которые шли мимо многоэтажки. Среди них есть пострадавшие. По данным Mash, взрыв произошел со стороны газовой трубы, которая проходила над дорогой недалеко дома.
Telegram-канал Shot сообщает о трех погибших, в числе которых, предварительно, есть ребенок. О погибшем ребенке сообщает также Mash.
Согласно предварительной информации Shot, взрыв произошел в одной из квартир на девятом этаже. Существует угроза обрушения остальной части дома.