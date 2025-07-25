Подъезд жилого десятиэтажного дома в Саратове частично обрушился после взрыва

Telegram-канал Mash пишет, что рухнули по меньшей мере четыре этажа. Под завалами могут быть люди. Повреждения получили более 30 квартир. Отмечается, что часть дома обрушилась на прохожих, которые шли мимо многоэтажки. Среди них есть пострадавшие. По данным Mash, взрыв произошел со стороны газовой трубы, которая проходила над дорогой недалеко дома.