Росфинмониторинг внес экс-главу Republic Колезева в перечень экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста и блогера Дмитрия Колезева
Включение Колезева в список может быть обусловлено возбужденным против него делом о фейках.
5 июня 2024 г. Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте журналиста Дмитрия Колезева – бывшего главреда издания Republic, имеющего в России статус иноагента. Основанием для уголовного дела стали публикации Колезева о событиях в Буче – его обвиняют по статье о военных фейках.
6 августа 2024 г. суд заочно приговорил журналиста к 7,5 года колонии по делу о ложной информации о российской армии, а также ввел трехлетний запрет на профессиональную деятельность.
По версии следствия, материалы Колезева могли спровоцировать искаженное восприятие спецоперации в обществе и побудить к распространению ложных данных о действиях российской армии. Суд признал, что его публикации нанесли ущерб государственным интересам.