Росфинмониторинг внес экс-главу Republic Колезева в перечень экстремистов

5 июня 2024 г. Следственный комитет РФ обратился в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте журналиста Дмитрия Колезева – бывшего главреда издания Republic, имеющего в России статус иноагента. Основанием для уголовного дела стали публикации Колезева о событиях в Буче – его обвиняют по статье о военных фейках.