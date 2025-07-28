Военнослужащий РФ получил штраф 2,5 млн рублей за похвалу ВСУ

В ходе апелляции трое судей приняли решение о смене меры наказания в том числе на основе показаний свидетелей. Те отметили, что их личная позиция относительно спецоперации не изменилась после рассказов Гаджиева. Суд сделал вывод, что сослуживцы обвиняемого «не воспринимали в качестве навязываемого им или обязательного для них» мнение фигуранта. Звание, которого Гаджиева лишили в суде первой инстанции, вернули по итогам апелляции. Он также может продолжать службу в ВС РФ, сообщило издание. Штраф был назначен в размере 3 млн руб., однако срок пребывания прапорщика под арестом суд зачел в эту сумму, в итоге снизив ее до 2,5 млн руб.