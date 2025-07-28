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Главная / Общество /

Военнослужащий РФ получил штраф 2,5 млн рублей за похвалу ВСУ

Ведомости

Военный суд в Ростове-на-Дону изменил наказание военнослужащего российской армии, прапорщика Сефербега Гаджиева с 5,5 г. колонии общего режима на штраф в размере 2,5 млн руб., сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы. Он обвиняется в попытках напугать сослуживцев с помощью заведомо ложных рассказов о неудачах ВС РФ и преувеличении успехов украинских военнослужащих.

В ходе апелляции трое судей приняли решение о смене меры наказания в том числе на основе показаний свидетелей. Те отметили, что их личная позиция относительно спецоперации не изменилась после рассказов Гаджиева. Суд сделал вывод, что сослуживцы обвиняемого «не воспринимали в качестве навязываемого им или обязательного для них» мнение фигуранта. Звание, которого Гаджиева лишили в суде первой инстанции, вернули по итогам апелляции. Он также может продолжать службу в ВС РФ, сообщило издание. Штраф был назначен в размере 3 млн руб., однако срок пребывания прапорщика под арестом суд зачел в эту сумму, в итоге снизив ее до 2,5 млн руб.

Гаджиев вел «пораженческие разговоры» с другими солдатами в сентябре 2024 г. Он сообщал подчиненным ложные факты о выполнении задач спецоперации и хвалил преувеличенные успехи вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ДНР. Как отметила газета, он также негативно оценил действия ВС РФ.

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