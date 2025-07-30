Темрезов доложил Путину о социально-экономическом развитии Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона, сообщается на сайте Кремля.
Путин обратил внимание на положительный бюджет в республике. По словам Темрезова, профицит составляет 1,6-1,7 млрд. Глава региона отметил и рост ВРП, который немного «просел» в 2024 г. в сфере сельского хозяйства из-за погодных условий.
Глава республики сообщил, что за последние пять лет в Карачаево-Черкесии было построено 803 соцобъекта. На эти цели направили почти 45 млрд руб. Было построено 190 км дорог, 64 школы, 56 культурных объектов, 52 объекта здравоохранения. Путин подчеркнул, что соцобъекты требуют особого внимания и много школ нужно привести в должное состояние. Президент также отметил необходимость увеличения мест в детских садах.
Темрезов также рассказал о курорте «Архыз», который в 2024 г. посетили 2,3 млн человек, что в 4,5 раза превышает население республики. Кроме того, в июле прошлого года было подписано концессионное соглашение о начале строительства аэропорта Архыз. В этом году завершается проектирование объекта. По словам главы региона, ожидается, что строительство будет завершено в 2029 г.