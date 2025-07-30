Темрезов доложил Путину о социально-экономическом развитии Карачаево-Черкесии

Темрезов также рассказал о курорте «Архыз», который в 2024 г. посетили 2,3 млн человек, что в 4,5 раза превышает население республики. Кроме того, в июле прошлого года было подписано концессионное соглашение о начале строительства аэропорта Архыз. В этом году завершается проектирование объекта. По словам главы региона, ожидается, что строительство будет завершено в 2029 г.