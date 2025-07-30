В Индии обнаружили новый антиген группы крови CRIB

38-летняя женщина поступила в больницу для операции на сердце. Ее группу крови определили как 0 Rh+ – первая группа крови с положительным резус-фактором. Но ни одна из имеющихся доз крови первой положительной группы женщине не подошла. Больница передала образец крови в лабораторию расширенной иммуногематологии в Бангалоре для дальнейшего исследования. Операция на сердце прошла без необходимости переливания.