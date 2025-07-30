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В Индии обнаружили новый антиген группы крови CRIB

Ведомости

Новый антиген группы крови обнаружили у женщины из южноиндийского округа Колар в Карнатаке, пишет The New Indian Express.

38-летняя женщина поступила в больницу для операции на сердце. Ее группу крови определили как 0 Rh+ – первая группа крови с положительным резус-фактором. Но ни одна из имеющихся доз крови первой положительной группы женщине не подошла. Больница передала образец крови в лабораторию расширенной иммуногематологии в Бангалоре для дальнейшего исследования. Операция на сердце прошла без необходимости переливания.

Образцы крови женщины и ее семьи отправили в Международную референтную лабораторию групп крови (IBGRL) в Бристоле, Великобритания, где изучали 10 месяцев, пишет издание.

Испытания подтвердили открытие ранее неизвестного антигена группы крови, который получил название CRIB. Издание пишет, что открытие было представлено на 35-м региональном конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT), состоявшемся в Милане (Италия) в июне 2025 г.

Антиген группы крови – структурный белок на поверхности красных кровяных клеток (эритроцитов), который определяет группу крови человека.

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