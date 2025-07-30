Полиция сняла с рейса телеведущего Дмитрия Хрусталева в Калининграде
Сотрудники полиции сняли комика и телеведущего Дмитрия Хрусталева, который должен был лететь в Москву, с рейса в аэропорту «Храброво» в Калининграде, передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов. Причиной там назвали пьяный дебош.
«Хрусталева сняли с рейса, летевшего из Калининграда в Москву. Телеведущий был пьян, нецензурно выражался, оскорблял пассажиров. Также он поругался со стюардессой», - рассказал агентству собеседник.
Правоохранители составили на правонарушителя протокол. Рейс улетел с задержкой, отметило издание. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО агентству пояснили, что мужчина заплатил штраф.
Хрусталев - актер российского театра и кино, а также комик и телеведущий, который ранее участвовал в КВН, Comedy Club и Comedy Woman. Кроме того, он занимается озвучкой и дубляжом.