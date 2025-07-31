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Наезд на семью с детьми после теракта в «Крокусе» был частью плана нападавших

Ведомости

Наезд на семью с детьми, совершенный одним из исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» сразу после атаки, являлся частью теракта. Таким способом преступники стремились увеличить число жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В документах сказано, что Далерджон Мирзоев, управляя автомобилем, заметил семью из четырех человек, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и намеренно совершил наезд на детей, «продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц». В результате пострадали восьмилетний мальчик и его 11-летняя сестра.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где зрители ожидали концерта группы «Пикник». Погибли 149 человек, один пропал без вести, различные ранения и травмы получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил 6 млрд руб.

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