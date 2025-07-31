Наезд на семью с детьми после теракта в «Крокусе» был частью плана нападавших

В документах сказано, что Далерджон Мирзоев, управляя автомобилем, заметил семью из четырех человек, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и намеренно совершил наезд на детей, «продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на совершение террористического акта и причинение смерти неограниченному кругу лиц». В результате пострадали восьмилетний мальчик и его 11-летняя сестра.