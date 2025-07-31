Путин поздравил Якубовича с 80-летием

Якубович родился 31 июля 1945 г. в Москве. В 1971 г. окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева (сейчас Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет) по специальности «инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха». Во время учебы играл в КВН за команду института. В 1980 г. стал членом Профессионального комитета московских драматургов. Всего написал более 300 рассказов и монологов для эстрады. В 1980-х гг. был аукционистом и ведущим конкурсов. В 1988 г. стал одним из организаторов и ведущим конкурса красоты «Московская красавица». В ноябре 1991 г. был приглашен на роль ведущего телепередачи «Поле чудес».