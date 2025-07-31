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Путин поздравил Якубовича с 80-летием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Путин отметил талант, увлеченность и позитив Якубовича. По его словам, телеведущий блестяще реализовал свой потенциал и добился успеха в разных творческих профессиях.

«Но поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы «Поле чудес» – настоящего долгожителя на телевидении. Желаю Вам здоровья, благополучия и, конечно же, вдохновения», – подчеркнул президент.

Якубович родился 31 июля 1945 г. в Москве. В 1971 г. окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева (сейчас Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет) по специальности «инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха». Во время учебы играл в КВН за команду института. В 1980 г. стал членом Профессионального комитета московских драматургов. Всего написал более 300 рассказов и монологов для эстрады. В 1980-х гг. был аукционистом и ведущим конкурсов. В 1988 г. стал одним из организаторов и ведущим конкурса красоты «Московская красавица». В ноябре 1991 г. был приглашен на роль ведущего телепередачи «Поле чудес».

«Поле чудес» – российский вариант американского игрового шоу «Колесо фортуны» (Wheel of Fortune), которое с 1983 г. еженедельно выходит в эфир на нескольких каналах в США. Телевизионная игра впервые появилась в эфире «Первого канала» (в то время ОРТ) 25 октября 1990 г.

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