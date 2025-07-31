Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира

Трофимовой, Клепиковой, Пригоде и Лифинцеву понадобилось 3 минуты 37,97 секунды, чтобы завоевать золото в смешанной эстафете 4x100 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта. Российские спортсмены установили рекордное время для чемпионатов мира. Победа принесла 12-ю медаль российским атлетам на текущем чемпионате мира и вторую в плавательной программе.