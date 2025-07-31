Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Дарью Трофимову, Дарью Клепикову, Кирилла Пригоду, Мирона Лифинцева с победой в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что в комбинированной смешанной эстафете спортсмены выступили как крепкая, сплоченная команда и продемонстрировали победный темп, опередив всех соперников.
«Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов. Желаю вам и вашим тренерам, наставникам дальнейших успехов и всего наилучшего», – подчеркнул президент.
Трофимовой, Клепиковой, Пригоде и Лифинцеву понадобилось 3 минуты 37,97 секунды, чтобы завоевать золото в смешанной эстафете 4x100 м комплексом на чемпионате мира по водным видам спорта. Российские спортсмены установили рекордное время для чемпионатов мира. Победа принесла 12-ю медаль российским атлетам на текущем чемпионате мира и вторую в плавательной программе.
Серебро в эстафете взяла сборная Китая (+2,02), бронзу – команда Канады (+2,93).