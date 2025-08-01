Депутаты ГД обновят законопроект о запрете бесплатных школ для мигрантов
Депутаты Госдумы подготовили обновленный вариант межфракционного законопроекта о запрете детям мигрантов бесплатно учиться в школах в 1-11 классах. Вскоре его внесут в нижнюю палату, сообщил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Кроме того, Нилов рассказал, что в новом законопроекте предлагается ограничить количество попыток на тестировании по русскому языку для несовершеннолетних иностранных граждан до трех. По его мнению, это поможет «сохранить нервы» и российским учителям, и самим детям мигрантов.
ГД отклонила первый вариант законопроекта о запрете бесплатного образования для этой категории граждан 11 июля, отметив, что он нуждается в доработке. В новой версии Нилов предложил уточнение об образовании на платной основе вне зависимости от возраста и класса ребенка, а также ограничение попыток тестирования.