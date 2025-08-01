Депутаты ГД обновят законопроект о запрете бесплатных школ для мигрантов

Кроме того, Нилов рассказал, что в новом законопроекте предлагается ограничить количество попыток на тестировании по русскому языку для несовершеннолетних иностранных граждан до трех. По его мнению, это поможет «сохранить нервы» и российским учителям, и самим детям мигрантов.