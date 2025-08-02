В Саратове и Тамбове сняты ограничения на прием самолетов
Аэропорты Саратов («Гагарин») и Тамбов («Донское») вновь принимают и выпускают воздушные суда – введенные ранее ограничения сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения действовали в целях обеспечения безопасности полетов. За это время один самолет, следовавший в Саратов, был направлен на запасной аэродром.
В аэропорту Пензы и Самары («Курумоч») ограничения продолжают действовать.
С вечера 1 августа над регионами России были уничтожены 112 украинских беспилотников, сообщалось в Telegram-канале Минобороны. Были атакованы несколько предприятий в Пензе, Ростовской и Самарской областях. Два человека погибли.