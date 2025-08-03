Вильфанд: в девяти регионах России ожидается аномальная жара

В прибрежных регионах Дальнего Востока прогнозируются температуры, значительно превышающие климатическую норму. В Сахалинской области столбики термометров поднимутся до 29 градусов, что на 8 градусов выше средних значений. В Приморском крае температура достигнет 30 градусов, превысив норму на 6 градусов. На Чукотке ожидается 25–27 градусов тепла, что также на 6 градусов выше обычных показателей для этого региона.