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Вильфанд: в девяти регионах России ожидается аномальная жара

Ведомости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о приближающейся волне аномально высоких температур в девяти регионах страны. По данным метеоролога, в ближайшие дни температура превысит климатическую норму на 5–9 градусов. Об этом пишет ТАСС.

В Архангельской области до 5 августа ожидается до 32 градусов тепла, что на 5–8 градусов выше обычного. В Мурманской области, включая территории за Полярным кругом, температура может достичь 30 градусов – на 6–10 градусов выше нормы.

Ненецкий автономный округ на берегу Баренцева моря столкнется с аномалией в 8–9 градусов – до 30 градусов тепла. Аналогичные показатели прогнозируются в Карелии.

Особенно жарко будет в Чечне и Ингушетии, где до понедельника температура может подняться до 41 градуса, что на 6–8 градусов выше средних значений для этих регионов.

В прибрежных регионах Дальнего Востока прогнозируются температуры, значительно превышающие климатическую норму. В Сахалинской области столбики термометров поднимутся до 29 градусов, что на 8 градусов выше средних значений. В Приморском крае температура достигнет 30 градусов, превысив норму на 6 градусов. На Чукотке ожидается 25–27 градусов тепла, что также на 6 градусов выше обычных показателей для этого региона.

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