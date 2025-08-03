Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России с Днем железнодорожника. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Путин в поздравлении указал, что благодаря труду железнодорожников в России железные дороги работают «четко и слаженно, соединяя регионы и города», а надежную работу путей сообщения обеспечивают «сотни тысяч людей», в числе которых диспетчеры, инженеры, машинисты, проводники и другие работники.
В отрасли активно внедряются инновации и цифровые решения, повышается скорость, качество и удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов, подчеркнул президент. Запускаются и «масштабные, знаковые проекты». В этой связи Путин упомянул расширение БАМа и Транссиба, также, по его словам, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке.
Кроме того, планируются прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, а также создание высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, добавил глава государства.