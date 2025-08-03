Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником

В отрасли активно внедряются инновации и цифровые решения, повышается скорость, качество и удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов, подчеркнул президент. Запускаются и «масштабные, знаковые проекты». В этой связи Путин упомянул расширение БАМа и Транссиба, также, по его словам, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке.