Аэропорт Пскова возобновил работу
В аэропорту Пскова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые утром 3 августа вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
О снятии мер Кореняко написал в 9:40 мск. Ограничения действовали несколько часов. Утром губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников над центральными и северными районами региона и Псковом. Позднее он написал, что в Псковском районе над Неелово был сбит БПЛА, и попросил людей не приближаться к обломкам.
Ограничения на полеты также продолжают действовать в аэропорту «Пулково».