Аэропорт Пскова возобновил работу

О снятии мер Кореняко написал в 9:40 мск. Ограничения действовали несколько часов. Утром губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников над центральными и северными районами региона и Псковом. Позднее он написал, что в Псковском районе над Неелово был сбит БПЛА, и попросил людей не приближаться к обломкам.