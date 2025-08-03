МЧС предупредило о цунами на Камчатке после афтершока

В ведомстве со ссылкой на расчеты Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами сообщили, что в результате землетрясения возможен подход волны цунами высотой не более 19 см к Алеутскому муниципальному округу. Кроме того, волна высотой не более 15 см может подойти к Усть-Камчатскому округу, а также не более 3 см – к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.