МЧС предупредило о цунами на Камчатке после афтершока
В результате произошедшего в акватории Тихого океана афтершока на Камчатке возможен подход волны цунами высотой до 19 см, важно не приближаться к берегу, предупредило региональное МЧС в своем Telegram-канале.
На Камчатке утром 3 августа зафиксировали афтершок магнитудой 6,8. Сейсмособытие произошло в 277 км от краевой столицы на глубине 26 км. По данным МЧС, жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили его силой до 4–5 баллов.
В ведомстве со ссылкой на расчеты Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами сообщили, что в результате землетрясения возможен подход волны цунами высотой не более 19 см к Алеутскому муниципальному округу. Кроме того, волна высотой не более 15 см может подойти к Усть-Камчатскому округу, а также не более 3 см – к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.
МЧС рекомендует жителям не приближаться к берегу, а судам – уйти в океан за 50-метровую изобату.