Аэропорт «Пулково» возобновил работу
Аэропорт «Пулково» возобновил обслуживание рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения в Санкт-Петербурге действовали утром 3 августа около получаса.
После снятия мер, как уточнил Кореняко, прием и выпуск рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту также сообщили, что воздушная гавань начинает готовиться к отправке и приему рейсов. Пассажиров призвали следить за звуковыми объявлениями в терминале.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал жителей об опасности БПЛА в воздушном пространстве в западных, южных и восточных районах региона. Он также сообщил, что в области возможно понижение скорости мобильного интернета.