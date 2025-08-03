Аэропорт «Пулково» возобновил работу

После снятия мер, как уточнил Кореняко, прием и выпуск рейсов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту также сообщили, что воздушная гавань начинает готовиться к отправке и приему рейсов. Пассажиров призвали следить за звуковыми объявлениями в терминале.