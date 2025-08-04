Кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер в Грузии на 93-м году жизни

Первой его работой в мире кино стала сказка «Легенда о ледяном сердце». Ее режиссурой он занимался совместно с Алексеем Сахаровым. В 1960 г. началась его профессиональная деятельность на киностудии «Грузия-фильм». Среди его известных фильмов – «Белый караван», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Мачеха Саманишвили», «Голубые горы, или Неправдоподобная история». В 1988 г. Шенгелая получил звание народного артиста СССР. Еще позже его награждали орденами Трудового Красного Знамени (1976), Победы имени святого Георгия (Грузия, 2009).