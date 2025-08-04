Кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер в Грузии на 93-м году жизни
Кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая умер в Грузии в возрасте 92 лет, сообщил фонд Нато Вачнадзе в соцсети Facebook (принадлежит Meta,
Шенгелая родился в 1933 г. в Тбилиси. Его отец – режиссер и заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Шенгелая, а мать – актриса и народная артистка Грузинской ССР Нато Вачнадзе. Он получил образование режиссера в 1958 г., окончив Всесоюзный государственный институт кинематографии (сейчас – Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).
Первой его работой в мире кино стала сказка «Легенда о ледяном сердце». Ее режиссурой он занимался совместно с Алексеем Сахаровым. В 1960 г. началась его профессиональная деятельность на киностудии «Грузия-фильм». Среди его известных фильмов – «Белый караван», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Мачеха Саманишвили», «Голубые горы, или Неправдоподобная история». В 1988 г. Шенгелая получил звание народного артиста СССР. Еще позже его награждали орденами Трудового Красного Знамени (1976), Победы имени святого Георгия (Грузия, 2009).