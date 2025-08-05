Сальдо: глава минтранса Херсонской области задержан по делу о взятке
Министр транспорта Херсонской области Александр Балышев задержан по делу о получении взятки, подтвердил «РИА Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.
«Я могу сказать так: если человек не имеет чувства собственного достоинства и уважения к себе, а тем более к той должности, которую он занимает, вот эти люди нарушают закон», – прокомментировал ситуацию глава области.
Он также отметил, что чиновникам необходимо соблюдать законы, следовать уставу и, если этого не происходит, нести наказание. Губернатор не уточнил, какова сумма взятки, в получении которой обвиняют Балышева.
Балышев был назначен региональным министром транспорта в октябре 2023 г. До этого он исполнял обязанности главы ведомства. Информация о его задержании появилась в июне 2025 г. Сейчас на официальном сайте губернатора и правительства Херсонской области Анатолий Терещенко указан в качестве и. о. министра транспорта – начальника управления дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры.