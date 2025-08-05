Сальдо: глава минтранса Херсонской области задержан по делу о взятке

Балышев был назначен региональным министром транспорта в октябре 2023 г. До этого он исполнял обязанности главы ведомства. Информация о его задержании появилась в июне 2025 г. Сейчас на официальном сайте губернатора и правительства Херсонской области Анатолий Терещенко указан в качестве и. о. министра транспорта – начальника управления дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры.