Четыре человека погибли в результате взрыва в Тульской области
Четверо мужчин погибли в населенном пункте Куркино Тульской области в результате взрыва, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По предварительным данным, произошла детонация взрывного устройства. Для установления других обстоятельств следствие проведет экспертизы.
В СК отметили, что взрыв случился около одного из частных домов поселка вечером 5 августа. Следователи возбудили уголовное дело. Их работу на месте происшествия координировал и. о. руководителя СУ Никита Севостьянов.