Украинскому певцу Максу Барских могут запретить въезд в Россию
Украинский певец и композитор Макс Барских может столкнуться с проблемами при въезде в Россию, т. к. есть основания не допустить его в страну, передает «РИА Новости» со ссылкой на сведения правоохранительных органов.
Настоящее имя артиста, выступающего под псевдонимом «Макс Барских», – Николай Бортник. Среди его известных песен – «Туманы», «Неверная», «Неземная», «Моя любовь».
В 2022 г. Барских призывал жителей России участвовать в митингах против спецоперации. Позже он запретил исполнение своих композиций на территории РФ. В апреле того же года на своем YouTube-канале певец опубликовал видео, в котором был одет в военную форму.