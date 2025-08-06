Актриса сериала «Ходячие мертвецы» Келли Мак умерла в возрасте 33 лет
На 34-м году жизни скончалась актриса Келли Мак, известная благодаря роли в сериале «Ходячие мертвецы». Об этом сообщает CNN.
Смерть наступила в связи с глиомой центральной нервной системы – типом опухоли, который поражает головной или спинной мозг. Актриса скончалась в родном городе Цинциннати (штат Огайо).
Мак родилась 10 июля 1992 г. В ее фильмографии более 30 проектов – фильм «Профиль», сериалы «911 служба спасения», «Медики Чикаго» и др.
В январе актриса сообщила, что впервые заметила симптомы онкологии в сентябре 2024 г. По словам Мак, в ноябре того же года у нее нашли «аномальное образование» в спинном мозге. В последние месяцы жизни она передвигались в инвалидном кресле.