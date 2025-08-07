Умер пионер латиноамериканского джаза и лауреат «Грэмми» Эдди Пальмиери
Пианист, композитор и руководитель оркестра Эдди Пальмиери, ставший первым латиноамериканцем, получившим премию «Грэмми», умер в возрасте 88 лет. Он удостоился этой награды восемь раз и выпустил около 40 альбомов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление Fania Records.
Авангардный музыкант, изменивший звучание румбы и латиноамериканского джаза, скончался у себя дома в Нью-Джерси после продолжительной болезни. В 1975 г. его альбом The Sun of Latin Music принес ему первую «Грэмми», а впоследствии он записывал музыку даже в 80 лет. Во время пандемии коронавируса он продолжал выступления в прямом эфире.
Пальмиери родился в нью-йоркском испанском Гарлеме в 1936 г., в то время, когда музыка считалась способом выбраться из гетто. Он учился играть на фортепиано в раннем возрасте, как и его знаменитый брат Чарли Пальмиери, но в 13 лет он начал играть на тимбалах в оркестре своего дяди, потому что ему очень хотелось играть на барабанах. В конце концов он забросил этот инструмент и вернулся к фортепиано, называя себя «разочарованным ударником».
В 1961 г. он создал группу La Perfecta, которая произвела революцию в латиноамериканской музыке, заменив трубы тромбонами. Его эксперименты с сальсой, фанком и джазом принесли ему мировое признание.
Пальмиери сотрудничал с такими легендами, как Тито Пуэнте, их совместный альбом Masterpiece (2000) получил две «Грэмми». Он также сыграл ключевую роль в создании категории «Латинский джаз» на «Грэмми».