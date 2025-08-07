Умер пионер латиноамериканского джаза и лауреат «Грэмми» Эдди Пальмиери

Пальмиери родился в нью-йоркском испанском Гарлеме в 1936 г., в то время, когда музыка считалась способом выбраться из гетто. Он учился играть на фортепиано в раннем возрасте, как и его знаменитый брат Чарли Пальмиери, но в 13 лет он начал играть на тимбалах в оркестре своего дяди, потому что ему очень хотелось играть на барабанах. В конце концов он забросил этот инструмент и вернулся к фортепиано, называя себя «разочарованным ударником».