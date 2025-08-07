Подросткам в Новосибирске предъявили обвинение в покушении на убийство военного

По данным следствия, за убийство военного несовершеннолетним предложили денежное вознаграждение. Им предоставили контейнеры с опасными химическими веществами, которые обвиняемые затем нанесли на внешние элементы автомобиля военнослужащего. Последний не пострадал, так как сотрудники ФСБ пресекли деятельность подростков.