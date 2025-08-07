Подросткам в Новосибирске предъявили обвинение в покушении на убийство военного
Двоих подростков в Новосибирске обвинили в покушении на убийство военнослужащего и заключили под стражу, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Фигуранты действовали по заказу украинских спецслужб.
По данным следствия, за убийство военного несовершеннолетним предложили денежное вознаграждение. Им предоставили контейнеры с опасными химическими веществами, которые обвиняемые затем нанесли на внешние элементы автомобиля военнослужащего. Последний не пострадал, так как сотрудники ФСБ пресекли деятельность подростков.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «б», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
5 августа стало известно, что ФСБ задержала россиянина, которого подозревают в подготовке убийства гендиректора оборонного предприятия в Белгороде. По данным ведомства, подозреваемый установил контакт с представителем запрещенной в России проукраинской террористической организации через мессенджер Telegram.