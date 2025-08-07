Суд в Москве отправил экс-главу управления ПФР Нижневартовска под домашний арест
Басманный районный суд Москвы отправил бывшего главу управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске Юрия Гончарука по делу о покушении на убийство под домашний арест на месяц и пять суток. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Гончарук обвиняется по ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление, не доведенное до конца), п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
6 августа ТАСС писал, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании Гончаруку меры пресечения в виде заключения под стражу.
В 2024 г. Гончарука признали виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Суд оштрафовал его на 7,5 млн руб. и запретил занимать руководящие должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на три года.
Гончарук возглавлял отделение Пенсионного фонда в Нижневартовске в 2001-2018 гг.