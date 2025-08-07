Иск к владельцам танкеров «Волгонефть» вырос до 647,43 млн рублей
«Ходатайствуем об уточнении исковых требований в связи с тем, что продолжаются ликвидационные работы по очистке пляжей. Заключены новые муниципальные контракты», – уточнила представитель истца на заседании суда.
Изначально власти Анапы предъявили владельцам судов иск на 211 млн руб. Тогда отмечалось, что сумма может вырасти по мере уточнения затрат на ликвидацию последствий катастрофы. 22 мая Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство мэрии Анапы об увеличении исковых требований за ликвидацию последствий разлива мазута до 545,9 млн руб.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9200 т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе. Значительная масса нефтепродуктов попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять.