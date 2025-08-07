Газета
Главная / Общество /

Иск к владельцам танкеров «Волгонефть» вырос до 647,43 млн рублей

Ведомости

Власти Анапы увеличили исковые требования к владельцам танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212 в части взыскания расходов на ликвидацию разлива мазута в Черном море до 647,43 млн руб. Об этом сообщает "Интерфакс".

«Ходатайствуем об уточнении исковых требований в связи с тем, что продолжаются ликвидационные работы по очистке пляжей. Заключены новые муниципальные контракты», – уточнила представитель истца на заседании суда.

Изначально власти Анапы предъявили владельцам судов иск на 211 млн руб. Тогда отмечалось, что сумма может вырасти по мере уточнения затрат на ликвидацию последствий катастрофы. 22 мая Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство мэрии Анапы об увеличении исковых требований за ликвидацию последствий разлива мазута до 545,9 млн руб.

15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9200 т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе. Значительная масса нефтепродуктов попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять.

