Иск к владельцам танкеров «Волгонефть» вырос до 647,43 млн рублей

Изначально власти Анапы предъявили владельцам судов иск на 211 млн руб. Тогда отмечалось, что сумма может вырасти по мере уточнения затрат на ликвидацию последствий катастрофы. 22 мая Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство мэрии Анапы об увеличении исковых требований за ликвидацию последствий разлива мазута до 545,9 млн руб.