В РФ могут расширить поддержку НКО по увековечиванию памяти жертв геноцида

Как объяснили авторы законопроекта, распространение поддержки на такие организации войдет в комплекс мер по защите исторической памяти и национальной безопасности, реализуемых в РФ. Среди действий, позволяющих определить НКО по указанному критерию, депутаты назвали поиск мест ранних массовых казней и работа с архивными документами, которые подтверждали преступления оккупантов в отношении мирного советского населения.