В РФ могут расширить поддержку НКО по увековечиванию памяти жертв геноцида
Депутаты «Единой России» внесли с Госдуму законопроект, предусматривающий закрепление четкого статуса для тех организаций, которые помогают увековечивать память жертв геноцида советского народа, и их доступ к государственной поддержке. Документ опубликован в думской базе.
Как объяснили авторы законопроекта, распространение поддержки на такие организации войдет в комплекс мер по защите исторической памяти и национальной безопасности, реализуемых в РФ. Среди действий, позволяющих определить НКО по указанному критерию, депутаты назвали поиск мест ранних массовых казней и работа с архивными документами, которые подтверждали преступления оккупантов в отношении мирного советского населения.
Кроме того, в пояснительной записке отмечена помощь при поиске свидетелей совершенных преступлений, проведение культурно-просветительские мероприятий. Субботники в памятных местах также должны быть оценены государством.
Инициатором законопроекта стала председатель Центрального совета сторонников партии, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, а ее соавторами – вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, депутаты Артем Бичаев, Эльвира Аиткулова и другие.