В ДТП в Турции пострадали шесть российских туристов
В Турции при столкновении туристического микроавтобуса, следовавшего в Каппадокию, с автомобилем пострадали восемь человек, шесть из них – граждане РФ. Об этом сообщает TurizmNews.
По данным газеты, авария произошла около 8:00 по местному времени (8:00 мск). Автомобили столкнулись на перекрестке после того, как водитель микроавтобуса потерял управление.
Всех пострадавших направили в медучреждения. Один из российских туристов находится в тяжелом состоянии, пишет TurizmNews. Местные власти начали расследование произошедшего.