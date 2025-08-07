Минюст добавил организации из Британии и Грузии в список нежелательных
Министерство юстиции включило британскую «Всемирную организацию "Международный дом" и грузинское общественное движение за доступность правосудия "Анмуд" в перечень иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Анмуд» – международная неправительственная организация, миссией которой является обеспечение доступного правосудия для людей. Организация «Международный дом» – это сеть языковых школ. Она была создана в 1953 г. и сейчас объединяет более 140 школ по изучению языков в 45 странах мира.
24 июля Минюст добавил «Институт Андрея Сахарова» в список нежелательных организаций, запретив его деятельность в стране. В перечень нежелательных вошло движение «Мир. Прогресс. Права человека», которое ранее занималось поддержкой института.
23 января 2023 г. фонд Андрея Сахарова попал под запрет Генпрокуратуры России.