В возрасте 94 лет умер итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин
В возрасте 94 лет скончался итальянский фотограф и мастер фотографии Джанни Беренго Гардин, сообщает ANSA.
Родился Джанни в 1930 г. в Санта-Маргерита-Лигуре. В своей жизни он успел побывать в Риме, Венеции, Лугано и Париже, но в 1965 г. начал жить в Милане, где начал свою профессиональную карьеру. В течение десятилетий он работал в различных сферах фотографии, включая репортажи, социальные исследования, архитектуру и экологическое описание.
Беренго Гардин был тесно связан с ведущими итальянскими и международными изданиями, такими как Il Mondo, Domus, Epoca, L'Espresso, Le Figaro, Time и Stern. Его работы украсили более 260 фотографических томов, а его персональные выставки состоялись более чем в 360 городах по всему миру.