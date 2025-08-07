В возрасте 94 лет умер итальянский фотограф Джанни Беренго Гардин

Родился Джанни в 1930 г. в Санта-Маргерита-Лигуре. В своей жизни он успел побывать в Риме, Венеции, Лугано и Париже, но в 1965 г. начал жить в Милане, где начал свою профессиональную карьеру. В течение десятилетий он работал в различных сферах фотографии, включая репортажи, социальные исследования, архитектуру и экологическое описание.