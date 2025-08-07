«Коммерсантъ»: челябинский экс-губернатор разыскивается по делу о растрате

Дубровский разыскивается по статье УК, однако конкретные обвинения пока не раскрыты. Согласно информации источника, он обвиняется в организации растрат в особо крупном размере при строительстве и ремонте дорог на территории Челябинской области. Следствие утверждает, что бюджетные средства были переведены на счета компаний, которые не осуществляли реальную деятельность, а затем деньги были похищены. Ожидается, что расследование будет завершено до конца 2025 г.