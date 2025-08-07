«Коммерсантъ»: челябинский экс-губернатор разыскивается по делу о растрате
МВД России объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по делу о растрате 33 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Дубровский разыскивается по статье УК, однако конкретные обвинения пока не раскрыты. Согласно информации источника, он обвиняется в организации растрат в особо крупном размере при строительстве и ремонте дорог на территории Челябинской области. Следствие утверждает, что бюджетные средства были переведены на счета компаний, которые не осуществляли реальную деятельность, а затем деньги были похищены. Ожидается, что расследование будет завершено до конца 2025 г.
В 2019 г. против Дубровского было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, однако позже оно было отменено прокуратурой.
В 2025 г. МВД возобновило расследование, и в рамках нового дела были задержаны несколько высокопрофильных фигурантов, включая министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, а также экс-руководителей компаний, занимающихся ремонтом дорог. Среди обвиняемых также сотрудники министерства дорожного хозяйства Челябинской области и других организаций.
Дубровский был губернатором Челябинской области с сентября 2014 г. по март 2019 г. Он покинул пост после того, как ФАС России признала его причастность к антиконкурентному сговору с крупным подрядчиком на ремонт дорог, а компанию оштрафовали на 484 млн руб. По данным СМИ, с 2019 г. он проживает за пределами России.
Кроме того, в международном розыске находится еще один бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, который обвиняется в получении взяток на сумму более 3,2 млрд руб. за покровительство подрядчикам в сфере строительства и ремонта дорог региона.