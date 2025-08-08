Газета
В Москве арестованы сторонники террористов за вербовку мигрантов

Ведомости

В Москве возбуждены уголовные дела против двух иностранных граждан 1986 и 1987 гг. р., которых обвиняют в участии и организации деятельности международной террористической организации. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, не позднее апреля 2025 г. обвиняемые, находясь в столице, вели активную пропаганду и занимались вербовкой трудовых мигрантов в ряды запрещенной в России террористической организации. Их действия координировались идеологами радикального движения, находящимися в странах Евросоюза.

Преступную деятельность удалось выявить и пресечь в результате совместной работы Следственного комитета России, ФСБ и Службы государственной безопасности Узбекистана.

При обысках по адресам проживания обвиняемых изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители с информацией о формах и методах противоправной деятельности.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в СК РФ.

В ЦОС ФСБ ТАСС уточнили, что всего в столице было задержано девять иностранцев, подозреваемых в вербовке мигрантов в террористическую организацию.

4 августа ФСБ сообщала о ликвидации трех террористов в Кабардино-Балкарии. Те, по информации ведомства, готовили нападение на правоохранителей в регионе.

