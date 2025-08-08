ФАС выявила картели во всех регионах России
География выявленных картелей с начала 2025 г. охватила все 89 регионов России. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Службой возбуждено 158 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. По их итогам ФАС приняла 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства. Ответчиками по этим делам стали 248 хозяйствующих субъектов и 68 организаций-заказчиков.
Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой НМЦК 49,6 млрд руб. Было инициировано 12 уголовных дел, из них шесть возбуждены по признакам картельного сговора (ст. 178 УК РФ), а остальные шесть – по иным статьям УК РФ. В федеральный бюджет уже поступило 781,6 млн руб. в виде штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС.
31 июля в службе сообщили о выявлении картеля на 4,7 млрд руб. в Краснодаре. Отмечалось, что организации входят в группу, контролируемую одним лицом. Торги на оказание комплекса мероприятий по уборке и поддержанию чистоты общественных пространств проводились с 2022 по 2024 г.
До этого, 28 июля, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении шести компаний в Краснодарском крае и Татарстане. Сумма сговора при торгах на ремонт электрических сетей составила порядка 2,7 млрд руб.