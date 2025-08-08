ФАС выявила картели во всех регионах России

Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 1333 закупки с общей суммой НМЦК 49,6 млрд руб. Было инициировано 12 уголовных дел, из них шесть возбуждены по признакам картельного сговора (ст. 178 УК РФ), а остальные шесть – по иным статьям УК РФ. В федеральный бюджет уже поступило 781,6 млн руб. в виде штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС.