Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Геленджике
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 8 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов – девять – было уничтожено в небе над Ростовской областью. Восемь аппаратов сбили над Крымом, шесть – в Саратовской области, пять – в Брянской. По одному беспилотнику нейтрализовали в Волгоградской и Белгородской областях.
Аэропорт Геленджика был закрыт для гражданских рейсов с 24 февраля 2022 г. вместе с другими аэропортами юга России. Зона для полетов была признана небезопасной. 9 июля Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта. Первый гражданский рейс после открытия принял борт из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» 18 июля.