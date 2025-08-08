Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Геленджике

В ночь на 8 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников. Наибольшее число дронов – девять – было уничтожено в небе над Ростовской областью. Восемь аппаратов сбили над Крымом, шесть – в Саратовской области, пять – в Брянской. По одному беспилотнику нейтрализовали в Волгоградской и Белгородской областях.