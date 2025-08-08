Газета
Главная / Общество /

РБК: рыбопромышленник Игорь Кан умер после посадки вертолета на вулкан

Ведомости

Рыбопромышленник Игорь Кан скончался после того, как смог посадить вертолет Robinson на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 59-летнему пилоту стало плохо сразу после приземления в ходе экскурсионного полета. Воздушная экскурсия по маршруту «Петропавловск-Камчатский – Долина Гейзеров – Вулкан Крашенинникова – Петропавловск-Камчатский» выполнялась двумя мини-вертолетами. На борту находились шесть пассажиров.

После ухудшения состояния здоровья мужчина был срочно эвакуирован вторым пилотом, который попытался доставить его в Петропавловск-Камчатский для оказания экстренной медицинской помощи. Однако он скончался по пути.

Остальные туристы не пострадали, их эвакуировали с вулкана.

Инцидент произошел вскоре после активизации вулкана Крашенинникова. 4 августа на нем был зафиксирован пепловый выброс на высоту 4 км. Сам вулкан возвышается на 1856 м над уровнем моря. Шлейф пепла распространился в сторону Кроноцкого залива.

