РБК: рыбопромышленник Игорь Кан умер после посадки вертолета на вулкан
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 59-летнему пилоту стало плохо сразу после приземления в ходе экскурсионного полета. Воздушная экскурсия по маршруту «Петропавловск-Камчатский – Долина Гейзеров – Вулкан Крашенинникова – Петропавловск-Камчатский» выполнялась двумя мини-вертолетами. На борту находились шесть пассажиров.
После ухудшения состояния здоровья мужчина был срочно эвакуирован вторым пилотом, который попытался доставить его в Петропавловск-Камчатский для оказания экстренной медицинской помощи. Однако он скончался по пути.
Остальные туристы не пострадали, их эвакуировали с вулкана.
Инцидент произошел вскоре после активизации вулкана Крашенинникова. 4 августа на нем был зафиксирован пепловый выброс на высоту 4 км. Сам вулкан возвышается на 1856 м над уровнем моря. Шлейф пепла распространился в сторону Кроноцкого залива.