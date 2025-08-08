Суд признал незаконными требования ЦТУ к Red Wings на 580 млн рублей
Спор возник из-за условий предоставления налоговых и таможенных льгот. В 2017 г. Red Wings ввезла два A320 по договору лизинга и воспользовалась освобождением от уплаты НДС и пошлины. Однако в ходе камеральной проверки ЦТУ пришло к выводу, что компания не соблюла условия льгот, поскольку воздушные суда не были перерегистрированы в российский реестр – они оставались на учете на Бермудских островах.
Таможенники выставили авиакомпании требование об уплате НДС на сумму 505 млн руб., которая с учетом пени выросла до 580 млн. Red Wings попыталась обжаловать это решение и в апреле 2025 г. подала иск в суд.
Суд встал на сторону перевозчика, указав, что законодательство не обязывает регистрировать самолеты в российском реестре для сохранения льготы. Также учтены обстоятельства, связанные с санкциями: в марте 2022 г. бермудские власти приостановили сертификаты летной годности указанных самолетов, что сделало их эксплуатацию невозможной. Кроме того, Red Wings предпринимала попытки вернуть авиалайнеры лизингодателю из Ирландии, но не получила на это разрешения от российских властей. Решение суда уже вступило в силу.