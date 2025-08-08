Суд признал незаконными требования ЦТУ к Red Wings на 580 млн рублей

Суд встал на сторону перевозчика, указав, что законодательство не обязывает регистрировать самолеты в российском реестре для сохранения льготы. Также учтены обстоятельства, связанные с санкциями: в марте 2022 г. бермудские власти приостановили сертификаты летной годности указанных самолетов, что сделало их эксплуатацию невозможной. Кроме того, Red Wings предпринимала попытки вернуть авиалайнеры лизингодателю из Ирландии, но не получила на это разрешения от российских властей. Решение суда уже вступило в силу.