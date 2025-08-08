Умер американский астронавт Джеймс Ловелл
Американский астронавт Джеймс Ловелл умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте NASA.
Ловвел скончался 7 августа в Лейк-Форесте, штат Иллинойс. Американское космическое агентство выразило соболезнования родным астронавта.
«Характер Джима и его непоколебимое мужество помогли нашей стране достичь Луны и превратили потенциальную трагедию в успех, из которого мы извлекли огромный урок. Мы скорбим о его кончине, отмечая его достижения», – говорится в сообщении.
21 декабря 1968 г. к Луне запустили корабль «Апполон-8» с Ловеллом на борту. Во время этой миссии он, астронавты Фрэнк Борман и Уильям Андерс первыми в истории космонавтики покинули пределы околоземного пространства и достигли окрестностей другого небесного тела.
Ловвел также принимал участие в неудачной лунной экспедиции «Аполлон-13» в апреле 1970 г. Тогда в районе одного из кислородных баков произошел взрыв, что привело к нарушению системы подачи воздуха и электропитания. Служебный модуль корабля оказался полностью выведенным из строя. Экипаж смог благополучно вернуться на Землю.