Умер американский астронавт Джеймс Ловелл

Ловвел также принимал участие в неудачной лунной экспедиции «Аполлон-13» в апреле 1970 г. Тогда в районе одного из кислородных баков произошел взрыв, что привело к нарушению системы подачи воздуха и электропитания. Служебный модуль корабля оказался полностью выведенным из строя. Экипаж смог благополучно вернуться на Землю.