В аэропорту Саратова введены ограничения на полеты
В аэропорту Саратова «Гагарин» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в 07:08 написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
В 1:25 ограничения на полеты были сняты в калужском аэропорту «Грабцево». Их вводили из соображений безопасности с 23:38.
Российские силы ПВО с вечера до 05.05 9 августа сбили 97 беспилотников над 11 регионами и Азовским морем. В том числе, 13 дронов уничтожено над Калужской областью.