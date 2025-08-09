Росавиация ограничила работу ряда аэропортов

В аэропортах Владикавказа («Беслан»), Казани, Калуги («Грабцево»), Нижнекамска («Бегишево»), Самары («Курумоч») и Ульяновска («Баратаевка») введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.