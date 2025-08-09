Росавиация ограничила работу ряда аэропортов
В аэропортах Владикавказа («Беслан»), Казани, Калуги («Грабцево»), Нижнекамска («Бегишево»), Самары («Курумоч») и Ульяновска («Баратаевка») введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Позднее Кореняко объявил также о введении ограничений на работу воздушной гавани Ижевска. Мера применяется для обеспечения безопасности полетов.
По состоянию на 09:50 мск ограничения отменены в аэропорту Владикавказа и Саратова. В остальных воздушных гаванях они сохраняются.
По данным Минобороны, российские системы противовоздушной обороны перехватили 97 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 9 августа. Атаки отражены над Ростовской, Липецкой, Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской и Белгородской областями, акваторией Азовского моря, Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.