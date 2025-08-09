В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска сняты ограничения
В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска («Бегишево») сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
9 августа Росавиация сообщала о введении ограничений на работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Калуги («Грабцево»), Самары («Курумоч») и Ульяновска («Баратаевка»). По состоянию на 12:30 мск они отменены.
В период действия ограничений на запасной аэродром ушли четыре самолета, выполнявшие рейсы в Самару.
Ограничения вводились на фоне атак беспилотников. По данным Минобороны России, с 05:10 до 08:00 мск системы противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки были отражены над акваторией Азовского и Черного морей, Брянской и Калужской областями, а также Крымом.