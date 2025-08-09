Володин предложил изменить формат домашних заданий в школах из-за ИИ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в правительство для пересмотра формата домашних заданий в школах из-за чрезмерной нагрузки на учеников. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Вопрос становится все более актуальным еще по причине, что у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания – технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т. д.», – обозначил проблему Володин.
Одним из вариантов решения председатель Госдумы предложил отмену домашнего задания. Однако он также предположил, что если они будут носить исследовательский и творческий характер, то ребенок сможет глубже изучить тему. Это будет способствовать формированию критического мышления.
«Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», – подчеркнул председатель Госдумы.
Володин заявил, что при выработке решения будет опираться на мнение родителей, педагогов и экспертов.
15 апреля Минпросвещения утвердило, сколько времени должны тратить ученики школы на выполнение домашнего задания. Согласно документу, с 1 сентября 2025 г. ученики 1-х классов должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во 2-х и 3-х – 1,5 часа, а в 4-х и 5-х – 2 часа. С 6-х по 8-е классы время было увеличено до 2,5 часа, а с 9-х по 11-е – до 3,5 часа.