Ространснадзор проконтролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов

9 августа авиакомпания «Аэрофлот» объявила о вынужденных корректировках расписания из-за ограничений, вводимых 8 и 9 августа на работу аэропортов Сочи и Геленджика. Пассажирам предложат возврат или перебронирование билетов. Контакт-центр авиаперевозчика функционирует в усиленном режиме. На время ожидания клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.