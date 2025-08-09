Ространснадзор проконтролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов
Ространснадзор усиливает контроль за соблюдением прав пассажиров задержанных и отмененных рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Инспекторы Ространснадзора проводят комплекс мероприятий в ключевых аэропортах. Ведется круглосуточное дежурство в аэропортах московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, осуществляется мониторинг взаимодействия администраций воздушных гаваней и авиакомпаний с клиентами и проверка обеспечения людей водой и местами для размещения. Приоритетное внимание уделяется своевременному предоставлению ваучеров на питание.
Клиенты, которые столкнулись с нарушением своих прав, могут обратиться за помощью к дежурным инспекторам ведомства в аэропортах.
9 августа авиакомпания «Аэрофлот» объявила о вынужденных корректировках расписания из-за ограничений, вводимых 8 и 9 августа на работу аэропортов Сочи и Геленджика. Пассажирам предложат возврат или перебронирование билетов. Контакт-центр авиаперевозчика функционирует в усиленном режиме. На время ожидания клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
8 и 9 августа Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде российских аэропортов. Мера применялась для обеспечения безопасности полетов на фоне атак украинских беспилотников. Сейчас продолжают действовать ограничения на работу московского «Домодедово».