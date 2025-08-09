В аэропортах Владикавказа и Калуги введены временные ограничения

В первый раз в этих аэропортах вводились ограничения в 9:00 мск. Полеты были приостановлены и в Казани, Нижнекамске, Самаре и Ульяновске. Во Владикавказе ограничения сняли спустя полчаса, а в Калуге – через 40 минут.