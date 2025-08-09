Газета
Главная / Общество /

В аэропортах Владикавказа и Калуги введены временные ограничения

Ведомости

В аэропортах Владикавказа «Беслан» и Калуги «Грабцево» снова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

В первый раз в этих аэропортах вводились ограничения в 9:00 мск. Полеты были приостановлены и в Казани, Нижнекамске, Самаре и Ульяновске. Во Владикавказе ограничения сняли спустя полчаса, а в Калуге – через 40 минут.

9 августа ограничения вводились и на работу столичного аэропорта «Домодедово». Сообщение об этом Кореняко опубликовал в 12:52 мск. Ограничения были сняты через два часа.

Ограничения введены в связи опасностью атак беспилотников. Минобороны сообщало, что в период с 8:00 до 12:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

