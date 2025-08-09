Аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме
Московский аэропорт «Шереметьево» работает в штатном режиме, сообщили в Telegram-канале аэропорта.
Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию. Регистрация на рейс, досмотр и обслуживание пассажиров также проходят в обычном режиме.
В сообщении указано, что в расписании авиакомпании «Аэрофлот» возможны корректировки из-за ограничений в других аэропортах страны. Информацию о вылетах рейсов пресс-служба «Шереметьево» просит уточнять на сайте авиакомпании.
В настоящий момент действуют ограничения в работе аэропорта Калуги «Грабцево».
9 августа ограничения вводились и на работу столичного аэропорта «Домодедово». Сообщение об этом представитель Росавиации Артем Кореняко опубликовал в 12:52 мск. Ограничения были сняты через два часа.
Ограничения вводились на работу аэропортов Самары, Саратова, Владикавказа, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ижевска. Они были введены в связи опасностью атак беспилотников.