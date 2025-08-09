Газета
Главная / Общество /

Будущие шеф-повара получили сертификаты в рамках Сухумского гастрофестиваля

Ведомости

Победителям конкурсного отбора в Институт гастрономии Сибирского федерального университета на бесплатное обучение за счет средств бюджета России вручили сертификаты на обучение. Об этом сообщается на странице Русского дома в Абхазии во «Вконтакте».

На 2025-2026 учебный год правительство России утвердило квоту в пять образовательных мест. Во время проведения конкурсного отбора комиссия решила увеличить количество квот до шести с учетом высокого уровня мотивации и заинтересованности кандидатов в обучении.

️Победителями отбора стали Мариана Жиба, Даниил Адлейба, Данил Хагба, Вероника Габилая, Данил Киут и Данила Лушба. Сертификаты будущим шеф-поварам вручили организатор гастрофестиваля Вахтанг Тужба и шеф-преподаватель Института гастрономии Сибирского федерального университета Максим Черевиченко.

«Мы поддерживаем вас в стремлении стать лучшими в своей профессии и, конечно же, ждем вас обратно домой, чтобы вы могли радовать как жителей нашей страны, так и гостей нашей республики», – заявил победителям президент Абхазии Бадра Гунба.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что власти с нетерпением ждут, когда победители вернутся и станут шефами ресторанов.

«И мы записываемся в эти рестораны первыми посетителями», – резюмировал он.

