Будущие шеф-повара получили сертификаты в рамках Сухумского гастрофестиваля

«Мы поддерживаем вас в стремлении стать лучшими в своей профессии и, конечно же, ждем вас обратно домой, чтобы вы могли радовать как жителей нашей страны, так и гостей нашей республики», – заявил победителям президент Абхазии Бадра Гунба.