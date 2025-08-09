НХЛ не получала уведомлений о депортации российских игроков

7 августа издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала возможность депортации российских хоккеистов. Согласно информации издания, советник Байдена Джейк Салливан искал пути давления на Москву. Он хотел выслать из страны и звезду НХЛ, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, но отказался от этой идеи.