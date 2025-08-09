НХЛ не получала уведомлений о депортации российских игроков
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не получала официальных уведомлений о депортации российских игроков из США в 2024 г., сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя комиссара лиги Билла Дэйли.
7 августа издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что администрация экс-президента США Джо Байдена рассматривала возможность депортации российских хоккеистов. Согласно информации издания, советник Байдена Джейк Салливан искал пути давления на Москву. Он хотел выслать из страны и звезду НХЛ, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, но отказался от этой идеи.
По данным агентства, на тот момент в НХЛ выступало 60 российских хоккеистов.
Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов в истории НХЛ, согласно данным Spotrac и DraftKings Sportsbook. За 20 сезонов в лиге 39-летний форвард заработал $161,72 млн. В предстоящем сезоне 2025/26 Овечкин получит $12,52 млн. Общий доход россиянина достигнет $171,22 млн по завершении чемпионата.