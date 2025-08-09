В аэропорту Калуги «Грабцево» сняты ограничения

В Минобороны сообщали, что в период с 15:30 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотника. Больше всего (19) беспилотников перехвачено над территорией Краснодарского края. Девять сбито над Брянской областью, четыре – над акваторией Азовского моря, два – над Калужской областью. Один беспилотник уничтожили при подлете к Московскому региону.