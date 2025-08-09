В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Сочи временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Мера введена для обеспечения безопасности полетов.
8–9 августа Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов в ряде аэропортов из-за атак украинских дронов. «Аэрофлот» сообщил о корректировке рейсов в Сочи и Геленджик, предложив пассажирам возврат или перебронирование билетов. Контакт-центр работает в усиленном режиме, пассажирам предоставляется обслуживание по ФАП РФ.