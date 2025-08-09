В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

8–9 августа Росавиация ограничивала работу ряда аэропортов, включая сочинский, из-за атак украинских беспилотников. «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов в Сочи и Геленджик, предложив пассажирам возврат или перебронирование билетов. В компании уточнили, что контакт-центр работает в усиленном режиме, а обслуживание осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами.