В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Мера действовала с 21:00 мск и была введена для обеспечения безопасности полетов.
8–9 августа Росавиация ограничивала работу ряда аэропортов, включая сочинский, из-за атак украинских беспилотников. «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов в Сочи и Геленджик, предложив пассажирам возврат или перебронирование билетов. В компании уточнили, что контакт-центр работает в усиленном режиме, а обслуживание осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами.