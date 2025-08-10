Газета
Исполнитель теракта в «Крокусе» проходил подготовку в Афганистане

Ведомости

Один из нападавших на «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализода перед совершением теракта посещал Афганистан по фальшивому паспорту, где проходил подготовку по террористической и диверсионной деятельности. Эти данные содержатся в материалах уголовного дела, передает ТАСС.

Террорист добирался в Афганистан через Пакистан, выехав из Турции. Следственные органы РФ установили, что за организацией нападения стоит группировка «Вилаят Хорасан» (подразделение запрещенного в России «Исламского государства»), создавшая несколько тренировочных лагерей для подготовки атаки.

Как выяснилось, члены этих ячеек, ставшие впоследствии непосредственными исполнителями теракта, изначально не знали друг друга. Их знакомство произошло лишь на этапе подготовки. В частности, Рачабализода и его подельник Шамсидин Фаридуни впервые встретились в Стамбуле, откуда затем направились в Россию, тогда как остальные участники группы находились в Московской области, Екатеринбурге и Каспийске.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерта группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. По официальной версии СК РФ, преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».

