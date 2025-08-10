Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Шесть человек пострадали при стрельбе в американском Балтиморе

Ведомости

В Балтиморе, крупнейшем населенный пункте американского штата Мэриленд, в районе Парк-Хайтс произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая 5-летнюю девочку. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию города.

По данным комиссара полиции Ричарда Уорли, около 20:46 9 августа (3:46 мск 10 августа) поступили сообщения о стрельбе на пересечении улиц Сполдинг и Куинсбери. На месте были обнаружены шесть пострадавших – четверо мужчин, женщина и ребенок.

Предварительная информация свидетельствует, что группа людей находилась на крыльце и возле автомобиля, когда неизвестный открыл огонь. 5-летняя девочка получила ранение в руку, но ее жизни ничего не угрожает. Один из мужчин доставлен в больницу в критическом состоянии, ему требуется операция. Возраст остальных пострадавших – от 23 до 52 лет.

На место происшествия прибыли детективы из отдела по расследованию убийств, а также сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Полиция считает, что нападение было целенаправленным, и опрашивает свидетелей для установления мотивов преступления. Ряд улиц перекрыт для движения, жителям рекомендуют избегать этого района.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных