Шесть человек пострадали при стрельбе в американском Балтиморе
В Балтиморе, крупнейшем населенный пункте американского штата Мэриленд, в районе Парк-Хайтс произошла массовая стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, включая 5-летнюю девочку. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию города.
По данным комиссара полиции Ричарда Уорли, около 20:46 9 августа (3:46 мск 10 августа) поступили сообщения о стрельбе на пересечении улиц Сполдинг и Куинсбери. На месте были обнаружены шесть пострадавших – четверо мужчин, женщина и ребенок.
Предварительная информация свидетельствует, что группа людей находилась на крыльце и возле автомобиля, когда неизвестный открыл огонь. 5-летняя девочка получила ранение в руку, но ее жизни ничего не угрожает. Один из мужчин доставлен в больницу в критическом состоянии, ему требуется операция. Возраст остальных пострадавших – от 23 до 52 лет.
На место происшествия прибыли детективы из отдела по расследованию убийств, а также сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Полиция считает, что нападение было целенаправленным, и опрашивает свидетелей для установления мотивов преступления. Ряд улиц перекрыт для движения, жителям рекомендуют избегать этого района.