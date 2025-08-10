Шесть человек пострадали при стрельбе в американском Балтиморе

Предварительная информация свидетельствует, что группа людей находилась на крыльце и возле автомобиля, когда неизвестный открыл огонь. 5-летняя девочка получила ранение в руку, но ее жизни ничего не угрожает. Один из мужчин доставлен в больницу в критическом состоянии, ему требуется операция. Возраст остальных пострадавших – от 23 до 52 лет.